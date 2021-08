Kugiel: Możliwy był gorszy scenariusz dla Afganistanu [WYWIAD]

To jest pewna stopniowalność słowa "umiarkowane". Jeśli talibowie chcą rządzić w Afganistanie, muszą wziąć pod uwagę fakt, że nie są tam sami. Na ich terytorium są liczne mniejszości narodowe i grupy religijne - jeśli chcą uniknąć nieustannej wojny wewnętrznej, muszą pójść na pewne kompromisy. Moim zdaniem to będzie inny ustrój, niż ten wprowadzony w latach 90., bo leży to w interesie samych talibów. Oni przecież chcą być uznani przez państwa ościenne oraz społeczność międzynarodową. Na pewno dzisiaj Afganistan to ogromny problem wizerunkowy i polityczny dla Bidena, ale to tak wyszło, że ewakuacja przypadła na jego kadencję. Gdyby nadal rządził Donald Trump, dzisiaj on zbierałby słowa krytyki. Bo wyjść tak czy inaczej trzeba było. Odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, spoczywa głównie na Donaldzie Trumpie, bo to on podpisał umowę w Dosze z talibami. Ona była odwleczonym w czasie wyrokiem śmierci na afgańskiej demokracji.