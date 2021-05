Kuchenne Rewolucje w Toruniu. Magda Gessler: W "Baku" jedzenie jest bez smaku. A jak w restauracji "List z Kaukazu"?

Magda Gessler w czasie pandemii ma pełne ręce roboty. Kolejne restauracje potrzebują ratunku. Tym razem Kuchenne Rewolucje zawitały do Torunia. W gruzińskiej restauracji Baku nie dzieje się dobrze. Czy uda się to zmienić? Teraz to List z Kaukazu.

Share

Warszawa, 06.03.2020, 10 lat programu Kuchenne Rewolucje Magdy Gessler Telewizji TVN, Źródło: Radoslaw NAWROCKI / Forum , Fot: RM, Radoslaw NAWROCKI / Forum