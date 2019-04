Kuchciński przerywa milczenie ws. seksafery. "Kłamstwo, dezinformacja, cyberataki"

W poniedziałkowym wydaniu tygodnika "Sieci" marszałek Sejmu Marek Kuchciński po raz pierwszy odniesie się do seksafery, którą ujawnił były agent CBA. – To element walki politycznej – mówi Kuchciński.

- Chodziło nie tylko o uderzenie w konkretną osobę, lecz także o osłabienie prestiżu instytucji. A to element walki politycznej – i kampanii do europarlamentu, i przygotowania gruntu przed kluczowymi wyborami krajowymi. Spójrzmy szerzej: różni ważni politycy prawicy są atakowani pomówieniami – od szefa służb Mariusza Kamińskiego , po prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego – do ataku na którego wykorzystuje się austriackiego biznesmena – mówi w tygodniku "Sieci" Kuchciński.

Marszałek Sejmu przekonuje, że "to wszystko ma obniżyć wiarygodność PiS, a w konsekwencji doprowadzić do porażki wyborczej". - Kłamstwo, dezinformacja, cyberataki – to się dzieje w mediach społecznościowych. Przeciwnicy używają i będą używać wszelkich metod, także tych najbardziej podłych i brudnych. Najbliższe miesiące to rywalizacja o przyszłość Polski. Mówimy tu o wyborze pomiędzy Polską nierówności, establishmentu, kast a Polską sprawiedliwą, nowoczesną, solidarną, realizującą testament Lecha Kaczyńskiego – mówi Kuchciński. Nie odnosi się jednak bezpośrednio do stawianych zarzutów.