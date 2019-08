Kuchciński latał śmigłowcami Straży Granicznej. Informator: prywatnie i bez instrukcji HEAD

Jak ustaliła WP, marszałek Sejmu Marek Kuchciński miał korzystać ze śmigłowców Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poza statusem HEAD. Takich lotów miało być kilkanaście. W tym czasie maszyna nie mogła realizować działań ochronnych.

Chodzi o śmigłowce znajdujące się w bazie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Huwnikach. Oddział od kilku lat na wyposażeniu ma dwie maszyny Kania. Przeznaczone są do patrolowania odcinka granicy o długości 373 km. I wspierają działania związane w zapobieganiem nielegalnej migracji oraz z walką z przemytem.

Nasz informator: - Kuchciński korzystał z tych śmigłowców wielokrotnie. Nie miały wtedy statusu HEAD. Marszałek przylatywał do Huwnik z Warszawy śmigłowcem Sokół i przesiadał się do maszyn Straży Granicznej. Albo przyjeżdżał na lądowisko samochodem z funkcjonariuszami SOP. Wraz z zaproszonymi gośćmi marszałka robił sobie wycieczki po granicy i po Bieszczadach. W tym czasie śmigłowiec nie mógł realizować działań ochronnych granicy. Takich lotów było co najmniej kilkanaście – mówi WP funkcjonariusz jednej ze służb na Podkarpaciu, nasz informator.