Kuba. Raul Castro ogłosił rezygnację z funkcji szefa partii

Rezygnacja Castro to kontynuacja obranego kierunku. W 2018 roku prezydentem Kuby został Miguel Diaz-Canel, zwolennik twardej, komunistycznej linii partyjnej. Teraz najprawdopodobniej obejmie również stery w partii. Według doniesień tamtejszych mediów, przekazanie funkcji nastąpi w poniedziałek.

Odejście Castro to zapowiedź zmian? "Niekoniecznie"

Eksperci spekulują, że odejście rodu Castro po 50 latach od władzy na Kubie może być początkiem zmian, ale póki co symbolicznym.

- Nie musi to koniecznie oznaczać, że nastąpi drastyczna zmiana w stylu partii komunistycznej, ale Internet powinien ułatwiać ludziom wysuwanie żądań przejrzystości i wolności, stwarzając dla rządu wyzwania, z którymi partia komunistyczna będzie musiała się zmierzyć. Trudno będzie to zignorować - przekonuje Norman McKay z The Economist Intelligence Unit.