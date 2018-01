Ktoś niszczy auta senatora PiS i jego rodziny. Jest śledztwo

Ktoś celowo odkręcił śruby w kołach samochodów senatora PiS Zbigniewa Cichonia. Podobne sytuacje pojawiały się także w autach jego rodziny. Teraz krakowska prokuratura wszczęła postępowanie w tej sprawie.



Z zawiadomienia, które złożył Zbigniew Cichoń, wynika, że do incydentów doszło pod koniec roku w Wieliczce oraz w Krakowie.

Seria ataków na polityków PiS

To nie pierwsza tego typu sytuacja. W ostatnim czasie kilka razy atakowano biura polityków PiS .

W październiku doszło do zakłócenia porządku w biurze Anny Sobeckiej, a w listopadzie oblano farbą drzwi do biura PiS na śląsku. Z kolei na początku grudnia, w odstępie kilku dni doszło do kolejnych incydentów.