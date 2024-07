Kto zastąpi Joe Bidena? Wybór nie jest oczywisty

Skomplikowany proces

Zmiana kandydata po zakończonych prawyborach jest skomplikowana i stawia duże wyzwania przed Partią Demokratów. "Proces jest skomplikowany i otwiera drzwi do politycznych wstrząsów, które potrwają do sierpnia, kiedy delegaci demokratów zbiorą się na konwencji, by głosować na kandydata" - wyjaśnia "New York Times".