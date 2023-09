Kto z PiS-u ma debatować z Tuskiem? Wskazano dwa nazwiska

Marek Jakubiak w programie "Tłit" Wirtualnej Polski został zapytany m.in. o debaty między politykami rządzącymi a opozycją. - Z tego co wiem "jedynka" PiS-u pan prof. (Piotr - red.) Gliński wyzwał na pojedynek Donalda Tuska, ale ten milczy. "Jedynki" powinny ze sobą rozmawiać, jeśli jest potrzeba - wskazał kandydat PiS w wyborach do Sejmu i dodał, że lista tej formacji jest gotowa na debatowanie. Na uwagę, że Jarosław Kaczyński odmówił debaty z Donaldem Tuskiem, Jakubiak odpowiedział, że o to należałoby zapytać prezesa PiS. - Jarosław Kaczyński i Donald Tusk mają między sobą przysłowiową "kosę" - stwierdził rozmówca Michała Wróblewskiego. - Donald Tusk robi najczęściej to, co wie, że nie zostanie zrobione. Jeżeli mówi o debacie z Jarosławem Kaczyńskim, to ma przekonanie i pewność, że Kaczyński nie podejmie tej rękawicy - mówił gość WP. Na komentarz dziennikarza, że może "Jarosław Kaczyński się boi", Marek Jakubiak odpowiedział, że to "Donald Tusk chodzi z sześcioma ochroniarzami", po czym zaczął się śmiać. - Nie ma mowy o żadnym strachu - wskazał. - Jeżeli Tusk chce debatować w Polsce, to i Mateusz Morawiecki i prof. Gliński jako "jedynka" (są chętni - red.), możemy tu debatować i zaprosić wszystkie media - zapowiedział kandydat PiS do Sejmu. - Jeżeli on (Tusk - red.) jest taki odważny, to nie powinien bać się debaty z kimkolwiek - oświadczył polityk.