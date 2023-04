Kto wygra tę wojnę? Nieoczekiwane słowa generała

Uderzenie na Krym potężnym zagrożeniem

Jednym z takich zaskoczeń mogłoby być uderzenie na Krym. Polski wojskowy podkreślał, że wiązałoby się to jednak z ogromnym wysiłkiem i zagrożeniami. - Ukraińcy muszą pokonać w głąb Krymu 100 kilometrów i więcej. Zaopatrzenie na taką głębokość będzie wymagało wielkiego zorganizowania logistycznego. Zgrupowanie, które będzie szło w tamtym kierunku, będzie miało dwa skrzydła - lewe i prawe - które będą bardzo wrażliwe. Muszą być osłaniane dużym potencjałem wojskowym. Wszystko to jest wielkim wyzwaniem, dlatego wydaje się, że Ukraińcy powinni ograniczać swoje zamiary strategiczne do takich rejonów jak Donbas, żeby okrążyć część wojsk rosyjskich i je dokumentnie rozbić. To pozwoli złamać ducha armii rosyjskiej, a głównie o to chodzi - mówił polski wojskowy.