Kto wydał Kurskiego? Wielkie śledztwo w sanepidzie

Kurski: nie ma zgody na hejt i gwałcenie prywatności

W środę prezes TVP poinformował, że prokuratura przekazała do rozpoznania sprawę wykradzenia jego danych zdrowotnych, które "Onet" miał "wykorzystać do araku na mnie" - napisał na Twitterze Kurski. Do wpisu dołączył akt oskarżenia przeciwko dziennikarzowi Onetu, skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz pozew za czyny nieuczciwej konkurencji przeciwko Onetowi i Ringer Axel Springer. "Nie ma zgody na hejt i gwałcenie prywatności" - dodał Kurski.