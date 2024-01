Kto posłem za Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? PKW się nie śpieszy

Do każdej z uprawnionych osób marszałek Sejmu zwróci się pisemnie z pytaniem o chęć objęcia mandatu. Czas na odpowiedź w każdym przypadku to tydzień. Jednak, żeby w ogóle było to możliwe, potrzebny jest ruch Państwowej Komisji Wyborczej. A ta, jak wynika z informacji Wirtualnej Polski, żadnego nie wykonała i się nie spieszy. Rozpoczęła dyskusje, które nie przyniosły rozstrzygnięć. Na konkretne pytania PKW odpowiada za to wymijająco.