Kto nowym szefem dyplomacji? "Można sobie wyobrazić, kto to może być"

Kto będzie nowym ministrem spraw zagranicznych? - Nie utrzymuję kontaktów z opozycją, ani stroną rządową. Natomiast z analiz, czytania prasy i mojego doświadczenia można sobie wyobrazić scenariusz, kto to może być. Ja tego nie powiem, by nie psuć kolejnemu ministrowi możliwości - mówił w programie "Newsroom" WP były szef dyplomacji Jacek Czaputowicz. Przyznał, że gdyby jemu zaproponowano taką posadę, to by "uprzejmie odmówił". - Ja już byłem ministrem i drugi raz do tej samej rzeki się nie wchodzi. Natomiast kto by to nie był, jeżeli to będzie działalność prowadzona w interesie Polski, to w jakiejś formie będę wspierał - powiedział.