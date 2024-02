Kto nowym prezydentem? Emocjonalne reakcje Polaków na bazarku. "Niech on się lepiej schowa"

- Żaden z nich. Przecież oni wszyscy, jak to się mówi, w tę samą trąbkę trąbią - rzucił nasz rozmówca z Warszawy, gdy spytaliśmy o ewentualnych kandydatów w wyborach prezydenckich w 2025 r. Reporter WP Jakub Bujnik w serii "Polityczny Bazar" zapytał mieszkańców Warszawy, co sądzą o potencjalnych kandydatach. W naszym zestawieniu znalazł się były premier Mateusz Morawiecki z PiS, obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z KO i marszałek Sejmu Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi. Temat rozgrzał przechodniów na bazarze, dlatego w materiale nie brakuje mocnych komentarzy, a nawet sprzeczek. - Żaden z nich. - Mateusz Morawiecki? To jest człowiek, który chodzi na pasku, tak jak nasz prezydent. - Morawiecki wykształcony i mądry, ma szanse. - Żadnego z nich nie widzę na prezydenta. - Z tych? A kto to jest? Hołownia? Niech on się schowa lepiej - usłyszeliśmy na bazarku. Większość rozmówców WP stawia na Morawieckiego i Trzaskowskiego. Zobacz cały odcinek, by poznać opinie warszawiaków z bazarku.