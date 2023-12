Kto następcą Andrzeja Dudy? Pytamy o nowego prezydenta. Padły mocne nazwiska

Kto kolejnym prezydentem? - Jak będzie Morawiecki, to wyjeżdżam z Polski - rzuciła jedna z emerytek przed kamerą WP, gdy zapytaliśmy ją o następcę Andrzeja Dudy. Sondaże dla Wirtualnej Polski raz dają szansę Mateuszowi Morawieckiemu, a innym razem Rafałowi Trzaskowskiemu. Trzecie miejsce w walce o fotel prezydenta niezmiennie w badaniach zajmuje Szymon Hołownia. Reporter WP Marek Gorczak wybrał się na ulice Białegostoku, by poznać opinie w tej sprawie. Polacy rzucili nazwiskami. - Może Hołownia, będzie wesoło - przyznał jeden z rozmówców. - Błaszczak, bo jest najlepszy - skomentował inny senior. - Myślę, że Trzaskowski, wydaje mi się, że on byłby odpowiedni - stwierdziła zapytana przez nas białostoczanka. Wśród kilku różnych nazwisk dwa dominowały w stolicy Podlasia. Mieszkańców Białegostoku rozgrzała najbardziej dyskusja o kandydaturach Morawieckiego i Trzaskowskiego. Zdania wobec ustępującego premiera i polityka PiS są podzielone. - Morawiecki to dla mnie jest superczłowiek. Dał nam emerytury większe, nie to co za Tuska - przyznała jedna z seniorek. - Morawiecki mi nie odpowiada. Dlaczego? Bo jest kłamcą i obłudnikiem. Mówi jedno, a robi drugie - oznajmiła krytycznie inna kobieta. - Nie ma własnego zdania - skomentowała kolejna białostoczanka. Mniejszym poparciem wśród naszych rozmówców z Podlasia cieszy się obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Dno i wodorosty - rzucił krótko jeden z seniorów. Obejrzyj sondę WP i poznaj opinie Polaków.