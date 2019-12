WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze szymon hołownia + 2 newsroombogdan zdrojewski oprac. Anna Kozińska 1 godzinę temu Kto najwięcej straci na kandydaturze Szymona Hołownii? Bogdan Zdrojewski odpowiada - Jeżeli komuś Szymon Hołownia będzie odbierać wyborców, to Platformie - powiedział w programie WP #Newsroom Bogdan Zdrojewski z PO. - Ze... Rozwiń Szymon Powiedział Chcę To jest dla … Rozwiń Transkrypcja: Szymon Powiedział Chcę To jest dla nas Życie to Jeżeli komuś będzie odbierać wyborców to z pewnością największym stopniu platformie Bo to jest Kandydat który swoimi poglądami Lokuje się tak pomiędzy centrum a Antena Skrzydło w tym momencie mogłoby to odczuwać Ja znam Aktywność działalność Szymona hołowni i mogę powiedzieć tak On największy elektorat ona przed Tego lektoratu jeszcze w tej chwili zbudowanego Taki młody katolicki Electro Nie który jest projekt ekologiczny uwielbia zwierzęta Uwielbia także dylematy które są budowane W sposób łagodny ale też strawny Te ważne Ten elektorat jest według mojej oceny na dzień dzisiejszy za skromny aby był poważnym kandydatem w tym w Ale ja nie wykluczam żadnego syna nie chcę na to że A to Dla nas dobry Odsuwamy Kidawa Jaśkowiaka bierzemy Świeże Katolickiego ale takiego bliżej kościoła Franciszkanie jędraszewskiego Kandydata powiem że Obserwowałam i słuchałem właśnie tego kandydata to muszę powiedzieć że podpisał Bardzo wieloma elementami jego dnia Bardzo ostro Ale dość precyzyjnie i dość wiarygodnie diagnozuje Natomiast nie wiem czy on sam jest dobry Na tą sytuację którą opisał Po prostu za mało wiem za mało w tej chwili też Wiemy jako jako jako Aby można było powiedz Tak to byłaby alternatywna Postać jeżeli chodzi o ten rynek polityk Zakryś i zainteresowań platformowe Panie senatorze Czołowe Wróblew Panie senatorze Szymon Hołownia Ogłasza początek nowego roku O potrzebie stworzenia takiego ruchu mówił nigdy niedawnych wywiadach tam do nas Czy Pana zdaniem w Polsce może powstać Coś obok platformy Albo na bazie Platformy Obywatelskiej coś nowym przodem z nowymi ludźmi czy takie Nie bytowi mógłby patronować był Postępu Wszystko zależy od tego jaką będzie platforma pod Stycznia to znaczy jeżeli Platforma Obywatelska Nie wyciągnie Z porażek dotychczasowych Poraż Dotychczasowych błędów także kier Także tych Które pojawiają się i one są Przekazywany przez bardzo różne postaci To oczywiście Sami tworzymy to miejsce na rynku politycznym dla alterna A to wyciąganie błędu to Nazwijmy to po imieniu to jest podziękowanie za Jak Grzegorz Schetyna jest nadmiernie nadmiernie atakowany tego nie co Natomiast Jak przez 2 lata Ostatnio Nie zauważono jego błędów To ja cały czas te błędy w To się nie zmienia tak Żydzi To co trzeba oddać Grzegorzowi schetynie to że Zasuwał jak nie wiadomo co natomiast to że nie ma efektów tej Pracy niestety taka jest rzeczywistość tak Taka Nie odpustem ja uważam że misja Grzegorza schetyny po VIN Zakończ To było za ciężkie zasuwanie Poznanie ma tona Jak dobrze zorganizowane Tak ale też trzeba powiedzieć o takiej zwykłej uczciwość i rzetelność i Grzegorz Schetyna odpowiada nie tylko za platformy Ale my mamy znacznie szersze I wobec tego elektoratu Być uczciwym pan się widzi na miejscu Grzegorza wtedy na miejscu Ator Zadeklarowałem że będę startować i to z dwóch powodów Po pierwsze jeżeli dość ostro diagnozują Sytuacje w Platformie na rynku To rzeczywiście nie powinienem stać A W chwili obecnej jeżeli chodzi o zgłoszą Ewentualnych zgłaszamy kandydatów Nie ma pewności że to alterna Się pojawi druga rzecz Ja doskonale Sprawę z Ty kolejność Pierwsze W chwili obecnej coś wygrać wybory I z pewnością Uważam że Przy obecnym kier Platformowa My tych wyborów Liczba New Nigdy nie liczę bro Bojowa szemrze właśnie Nie nie nie Należy Budować swoją pozycję raczej diagnozą argumentami Mito I muszę przyznać że w ciągu ostatnich dwóch tygodni ile Pozytywny Dual Zaskakują Zaskakująco do Natomiast to co istot Najważniejsze pytanie czy się nie Ja powtarzam że się Takie pytanie o 6:00 No bo Wycofała się na pewnym etapie ewako Potem się wycofał Wódka potem się wycofał Czym lepszy jest Senator Zdrojewski Lepiej bez wątpienia diagnoza Sytuacje i to od dwóch I to zarówno w detalach jak i również takich info Jak tak Podróż Wydaje mi się że Próba zbudowania autor Dla siebie przez Grzegorza schetyny zakończyła się jego PO Ja muszę powiedzieć nie życzę Porażki bo nie życzę swojej Polityczny swoim Aby aby z jakiegoś powodu mieli Zaliczać Nad No ta pora