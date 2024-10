Kto lepszy dla Polski? "Z Trumpem można się nauczyć żyć"

Wybory w Stanach Zjednoczonych zbliżają się wielkimi krokami. 5 listopada Amerykanie pójdą do urn. W programie "Newsroom" WP Patrycjusz Wyżga pytał ekspertkę ds. amerykańskiego marketingu politycznego Magdalenę Górnicką-Partykę, kto z perspektywy Polski byłby lepszym kandydatem. - Wydaję mi się, że lepszą kandydatką dla Polski tak jak dla Ukrainy, w ogóle dla Europy jest Kamala Harris, ponieważ ona wierzy w sojusze, wierzy w prawo międzynarodowe, instytucje międzynarodowe, więc z tego punktu widzenia jest to lepsze - wyjaśniła. Jednak stwierdziła, że "z Donaldem Trumpem można się nauczyć żyć". - On mówi, że lubi Polaków, więc mamy jakąś przewagę nad innymi krajami w Europie - podkreśliła Górnicka-Partyka. Zwróciła również uwagę, że z kandydatem Republikanów trzeba prowadzić "transakcyjne stosunki". - Czyli dawać mu coś, co szybko przyniesie mu popularność, szybko przyniesie mu zyski, którymi będzie się mógł pochwalić i w ten sposób będzie można dla siebie coś w tym ugrać. Natomiast bardziej dla siebie niż dla całej Unii, czy Europy, bo Donald Trump nie będzie chciał rozmawiać z wieloma partnerami. On raczej prowadzi rozmowy dwustronne - tłumaczy ekspertka.