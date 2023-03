"Kto chce się zamienić?". Ostra wymiana zdań w Sejmie

Witek zaczęła tłumaczyć, że jest to niemożliwe. Między paniami doszło do ostrej wymiany zdań. - Zastanawiałam się czy powiedzieć "prośba", czy nawet "żądanie", ponieważ rodzice, którzy protestują dzisiaj w Sejmie mówią, że "żądają", by ten projekt został poddany pod głosowanie - mówiła Hartwich. Poprosiła, by ten projekt potraktować priorytetowo. - Proszę powiedzieć innym obywatelom, że ich projekty są gorsze - zareagowała Witek.