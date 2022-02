Kto będzie nowym ministrem finansów? "Coraz bardziej musimy trzymać się za portfele"

Coraz głośniej mówi się w kuluarach, że nowym ministrem finansów może zostać prof. Gertruda Uścińska, dotychczasowa prezes ZUS. - Widać, że stołek w Ministerstwie Finansów staje się takim gorącym krzesłem. Karuzela nazwisk krąży coraz szybciej, pojawiają się nowe nazwiska - komentował w programie "Tłit" poseł Krzysztof Śmieszek, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. - Nie znam dokonań pani Uścińskiej w kwestii polityki finansowej państwa, nie znam jej dorobku. (...) Nie mam większych zastrzeżeń co do jej działalności jako prezes ZUS. (...) Ja jednak uważam, że stanowisko ministra finansów jest nie tylko stanowiskiem merytorycznym czy eksperckim, ale także politycznym. Minister finansów to jest osoba, która dba o budżet państwa i jego wydatki. Nie wiem, czy prezes Uścińska ma jakiekolwiek zaplecze polityczne. (...) Nie ma sprzeczności między ekspertem a politykiem. Na tak ważnym stanowisku musi być osoba, która będzie miała duże wsparcie ze strony większości rządzącej. Ani minister Kościński, ani prezes Uścińska nie mają zaplecza w Zjednoczonej Prawicy. A dzisiaj mamy ministra finansów w postaci premiera Mateusza Morawieckiego i chyba coraz bardziej musimy się trzymać za portfele i kieszenie - stwierdził Śmiszek.