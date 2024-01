Księżna Kate trafiła do szpitala. Wydano komunikat

"Jej Królewska Wysokość Księżna Walii została wczoraj przyjęta do szpitala z powodu planowanej operacji jamy brzusznej. Operacja zakończyła się sukcesem i oczekuje się, że pozostanie w szpitalu przez dziesięć do czternastu dni, zanim wróci do domu, aby kontynuować rehabilitację. Z aktualnych opinii lekarskich wynika, że ​​powrót do obowiązków publicznych prawdopodobnie nastąpi dopiero po Wielkanocy" - czytamy w poście na oficjalnym Instagramie pary książęcej.