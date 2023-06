Ksiądz zginął, bo omijał sedes. Tragedii nigdy nie wyjaśniono

Kto postawił sedes na drodze?

Policjanci szybko ustalili właściciela feralnego sedesu. Jak przypomina "Fakt", na komisariat zgłosił się wówczas mieszkaniec okolicznej wsi. Mężczyzna oświadczył, że stara muszla klozetowa została skradziona z jego posesji. Dodał, że jest w sporze o dom z dwiema siostrami i to one najpewniej ustawiły sedes na rozstaju dróg, aby rzucić urok na brata. "Miały to uczynić za namową szeptuchy, czyli miejscowej uzdrowicielki, podejrzewanej również o czary i klątwy" - pisze "Fakt".