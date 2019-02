Ksiądz z Warszawy znów szokuje. "Łajdak Adamowicz"

Ks. Jacek Dunin-Borkowski najpierw zapowiedział, że nie będzie modlił się za tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza. Teraz komentując żałobę narodową po śmierci Jana Olszewskiego nazwał zamordowanego prezydenta Gdańska "łajdakiem".

Ks. Dunin-Borkowski postanowił skomentować ogłoszenie żałoby narodowej po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego . "No! Jednak. A już się bałem, że skończy się na łajdaku Adamowiczu" – napisał na Twitterze.

Słowa księdza nie brzmią zbyt wiarygodnie zwłaszcza, że po ataku na Pawła Adamowicza ogłosił, że nie będzie się modlił za prezydenta Gdańska. - Zaprotestowałem przeciwko terrorowi miłosierdzia. Nikt nie ma obowiązku modlić się za ludzi, którzy nie są mu bliscy. Jeśli się modli, to ładne, ale nie musi. Przepraszam wszystkich których uraziłem, nie za to co napisałem, ale za nieliczenie się z okolicznościami. Chrześcijaństwo jest dla ludzi, nie dla aniołów. Mamy prawo kogoś lubić lub nie – mówił wówczas w rozmowie z Wirtualną Polską.