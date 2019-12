Ksiądz Tymoteusz Szydło chce odejść ze stanu duchownego. "Radykalna decyzja"

Ksiądz Tymoteusz Szydło nie chce już przebywać na urlopie od posługi kapłańskiej. Zdecydował, że chce przejść do stanu świeckiego. - Nie będzie odwrotu - zauważa w rozmowie z Wirtualną Polską ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Ks. Tymoteusz Szydło wydał oświadczenie (Forum)

Jest drugie oświadczenie w sprawie. I nie jest już ono tylko zdementowaniem nieprawdziwych informacji. Pada jasna deklaracja ks. Tymoteusza Szydło o przejściu w stan świecki. - To radykalna decyzja - ocenia w rozmowie z WP ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

- To smutne, zwłaszcza że chodzi o młodego księdza - podkreśla. Dodaje jednocześnie, że lepsza jest prawda niż milczenie. Przypomnijmy, że ks. Isakowicz-Zaleski apelował do ks. Tymoteusza Szydło, by zareagował na informacje na swój temat. Zdaniem ks. Isakowicza-Zaleskiego najnowsze oświadczenie ks. Szydło jest jasne.

Zauważa jednak, że zna księży, którzy chodzili na urlopy, ale nikt z nich nie zwracał się o przeniesienie do stanu świeckiego. - Nie chcieli palić mostów. Liczyli, że kryzys minie i będzie szansa na powrót. Tu nie ma odwrotu - podkreśla.

Zobacz też: Szymon Hołownia się zdecydował. "Kaznodzieja w amerykańskim stylu"

Ks. Isakowicz-Zaleski zaznacza też, że księża, których zna, dopiero po wielu latach posługi przeżywali kryzysy, wpadali w depresję. - Można zrozumieć, że po długim czasie dochodzi do wypalenia. Tu mamy bardzo rzadki przypadek - rezygnacja po dwóch latach - zauważa.

"To komunikat kurii wywołał dyskusję"

Pod adresem ks. Tymoteusza Szydło padały złośliwe komentarze, domniemania. Duchownym interesowały się media i odbiorcy. - Myślę, że cały problem wywołał komunikat kurii, która podała wiadomość o bezterminowym urlopie. Nie ma w prawie kanonicznym takiego określenia. Gdyby napisano o urlopie na rok, nie byłoby tematu. Tu nie chodzi o to, że ludzie plotkowali, to komunikat wywołał te wszystkie dyskusje - ocenia ks. Isakowicz-Zaleski.

W oświadczeniu ks. Tymoteusza Szydło czytamy: "W tamtym okresie nie uważałem, że powinienem informować opinię publiczną o moich rozterkach duchowych. Uznałem, że nie jestem osobą publiczną i że mam prawo do prywatności". - Nie mogę się z tym zgodzić - mówi nam ks. Isakowicz-Zaleski.

- Ksiądz jest osobą publiczną. Jest przygotowywany przez bardzo długi okres czasu do posługi - przez sześć lat, wspólnota wiernych składa ofiary na utrzymanie seminarium, a więc angażuje się w wykształcenie księży, a świecenia odbywają się publicznie. Trudno mówić, że pasterz jest anonimowy. Owce, czyli wierni, mają prawo wiedzieć, co robi i gdzie jest przenoszony, jakie podejmuje zobowiązania. Informacja o przenosinach też jest przekazywana do wiadomości publicznej - tłumaczy nasz rozmówca.

Jego zdaniem ks. Tymoteusz Szydło jest na świeczniku jeszcze bardziej niż inni duchowni, przez jego prymicję [pierwsza mszy święta sprawowana uroczyście przez nowo wyświęconego kapłana - red.] na Jasnej Górze. - Udział w niej brały najważniejsze osoby w państwie, żona pana prezydenta, marszałkowie, politycy. Moim zdaniem to już było bardzo niepokojące. Mamy do czynienia z dziwnym zjawiskiem. Gdyby wszystkie prymicje tak wyglądały... Dlaczego jeden ksiądz ma tak mieć, a inni nie? Błąd został popełniony na samym początku - zaznacza ks. Isakowicz-Zaleski.

Jak podkreśla, trudno mu uwierzyć w to, że ks. Tymoteusz Szydło nie zdawał sobie sprawy z tego, jak odbierana jest jego prymicja. Zwraca uwagę, że na życzenie ks. Tymoteusza Szydło podano informację, że podejmie posługę w Rycie Trydenckim.

"Trzeba trochę pokory ze strony ks Tymoteusza"

- Serdecznie współczuję rodzinie, rodzicom księdza, których znam, to porządni ludzie. Szkoda, że tak się stało. To bolesna wiadomość. Moja smutna refleksja wynika z tego, że mamy Adwent, przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Wszyscy księża są zaangażowani w wiele działań - rekolekcje, spowiedzi. To przygotowanie duchowe ludzi wierzących - wyjaśnia ks. Isakowicz-Zaleski.

Zwraca też uwagę na kondycję seminarium, do którego sam uczęszczał, a później ks. Tymoteusz Szydło. - Ta formacja chyba dzisiaj nie jest taka szczególna, jeżeli po dwóch latach dochodzi do takiego kryzysu - podkreśla.

W oświadczeniu ks. Tymoteusza Szydło czytamy, że "zainteresowanie tematem podsycały również osoby blisko związane z Kościołem". Ks. Isakowicz-Zaleski, który komentował sprawę, nie bierze tych słów do siebie. - Dlaczego miałbym? To normalne, że księża zabierają głos, jeśli się dzieją jakieś rzeczy w Kościele. Teraz jest przerzucanie odpowiedzialności. Zaraz się okaże, że wszyscy są winni - media, wierni, inni księża. Myślę, że trzeba trochę pokory ze strony ks Tymoteusza - twierdzi ks. Isakowicz-Zaleski.

Przypomnijmy, że w poprzednim oświadczeniu pełnomocnik ks. Tymoteusza Szydło zaprzeczał, że syn Beaty Szydło został ojcem. Zapowiedział też kroki prawne wobec osób, które rozpowszechniają kłamstwa.