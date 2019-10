Politycy PiS bronią Beaty Szydło. Jest komentarz Stanisława Karczewskiego

"Podłe i nikczemne ataki" - tak doniesienia o Tymoteuszu Szydło, synu byłej premier, komentuje marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Przed nim głos zabrali premier Mateusz Morawiecki, Patryk Jaki i Beata Kempa.

"Ataki na rodzinę pani premier Beatę Szydło to podłość i nikczemność w najgorszym wydaniu. Każde uderzenie w naszych bliskich to cios poniżej pasa. Rodzina to nie polityczny worek do bicia! Wszyscy, bez względu na polityczne poglądy, takie ataki powinniśmy mocno piętnować!" - napisał na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski.