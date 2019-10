Dramat Beaty Szydło. Bardzo przeżywa plotki na temat syna

Okazuje się, że Beata Szydło nie najlepiej znosi medialne zamieszanie wokół syna – księdza Tymoteusza i pojawiające się na jego temat plotki. Nie pojawia się w biurze PiS na Nowogrodzkiej, nie zabiera głosu na posiedzeniach Parlamentu Europejskiego i odsunęła się od bieżącej polityki.

Środa. Godzina 11.00. Dzwonimy do jednego z europosłów PiS. – Beata jest na posiedzeniu w Strasburgu. Ale nie widziałem, żeby zabierała głos podczas dyskusji. Na pewno docierają do niej informacje, które ukazują się w mediach społecznościowych. A w nich tematem przewodnim są spekulacje na temat syna. Każdy rodzic na tym punkcie jest wrażliwy. Ona tym bardziej... – mówi nam polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Zniknęła z politycznej sceny

- Odcięła się od wielu współpracowników z PiS. Z prezesem się nie widuje. Te plotki o Tymoteuszu ją zniszczyły. To dla niej potężny cios, na razie nie jest w stanie się podnieść. To, że została europosłanką, w tej sytuacji na dobre jej wyszło, bo nie musi się pojawiać na Wiejskiej, gdzie nie opędziłaby się od dziennikarzy. Większość czasu spędza w domu – dodaje nasz rozmówca.

Prawnik księdza zaprzecza

Przypomnijmy, we wtorek w przysłanym do redakcji oświadczeniu prawnik ks. Tymoteusza zaprzecza, że syn Beaty Szydło został ojcem. - W stosunku do wszystkich osób oraz podmiotów rozpowszechniających dalej powyższe kłamstwa niezwłocznie kierowane będą do sądów prywatne akty oskarżenia oraz powództwa cywilne o ochronę dóbr osobistych - napisał adwokat Maciej Zaborowski.