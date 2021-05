Ksiądz "radzi" kobietom w patologicznych małżeństwach. "Masz obowiązek trwać w gotowości"

Ks. Kneblewski "radzi" kobietom w patologicznych małżeństwach. "Masz obowiązek"

To jednak nie wszystko. Były proboszcz udzielił również kontrowersyjnych "rad" kobietom, które tkwią w nieudanych lub patologicznych małżeństwach. - Jakimkolwiek by się okazał łajdakiem w życiu, masz obowiązek się za niego modlić i trwać w gotowości, żeby w razie czego go przyjąć i pospieszyć z pomocą - stwierdził duchowny.