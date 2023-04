Ksiądz profesor nie ma złudzeń. "Upolitycznienie religii będzie rosło"

- Mamy rok wyborczy i to upolitycznienie religii będzie raczej wzrastać, a nie maleć. Na to jesteśmy skazani w perspektywie najbliższych dwóch lub trzech lat. W trakcie czterech kampanie będziemy mieli eskalację tematów religijnych w polityce i będą to robić obie strony sceny politycznej - przyznał na antenie Wirtualnej Polski ksiądz profesor Andrzej Kobyliński. Duchowny był gościem Mateusza Ratajczaka w programie "Newsroom WP". Być może "polskie wody religijne" uspokoją się do roku 2026, gdy miną już wszelkie kampanie wyborcze. Przez ten czas centroprawica będzie robić różnego rodzaju marsze w obronie Jana Pawła II, a druga strona przypomni kwestię wyrzuceniu religii ze szkół czy liberalizacji prawa aborcyjnego. Faktem jest, że sprawy religijne będą bardzo obecne w polityce. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński odniósł się także do słów arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który w Wielki Piątek krytykował polityków i mówił o obrońcach Jana Pawła II i kibicach Legii Warszawa. - Każdego dnia dziennikarze komentują "pikantne" wypowiedzi Marka Jędraszewskiego, mówię to trochę z ironią, bo może mają cichą umowę o współpracy z duchownym. Natomiast mamy pewien styl, który przyjął duchowny. Można się z tym zgadzać lub nie, ale ogromna część społeczeństwa i mediów się z tym zgadza - stwierdził Kobyliński.