Ksiądz podał receptę dla Kościoła w Polsce. Jest bardzo prosta

Jak wypalić gorącym żelazem grzech pedofilii w polskim Kościele? Uczestnicy debaty zorganizowanej przez WP odpowiadali między innymi na takie pytanie. Receptę na uzdrowienie polskiego Kościoła podał ksiądz Piotr Studnicki. Najpierw jednak ocenił, że praprzyczyną problemów Kościoła jest kryzys wiary, jak diagnozują to papieże. Ksiądz Studnicki nie ma wątpliwości, że kryzys Kościoła jest bardzo głęboki. Jednak według niego recepta dla Kościoła jest bardzo prosta. Gość programu WP "Newsroom" wymienił 5 warunków, które muszą być spełnione. Podkreślił, że są bardzo proste. Wcześniej ksiądz Andrzej Kobyliński postawił wygłosił równie mocną opinię na temat aktualnej sytuacji Kościoła. Mówił, że kwestia pedofilii jest tylko wycinkiem większego problemu, jakim jest kondycja moralna, duchowa i intelektualna Kościoła w Polsce i w wielu innych krajach. Gość programu WP "Newsroom" postulował, by się zatrzymać i zrobić dokładną diagnozę sytuacji, by "wyjść z tego piekła", jak nazwał obecny stan. Podkreślał, że od kilku lat powtarzane są te same apele i wezwania ws. pedofilii w Kościele, ale nic się nie zmienia.

Rozwiń