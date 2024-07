Ksiądz otworzył klubokawiarnię. Bez cennika. W poniedziałki poczęstunek za sprzątanie nad Wisłą

We wtorek zapraszane są osoby starsze, samotne. Ksiądz wpadł na pomysł, by zapewnić towarzystwo owdowiałym seniorkom. - Postanowiłem zaprosić do nas panów, którzy mają zasądzone jakieś prace społeczne, żeby poprzez taniec z sympatycznymi starszymi paniami mogli zrobić dla świata coś dobrego - wyjaśnia.