Ksiądz oskarżony o pedofilię. Na ławie oskarżonych też matka dziecka

Ksiądz oskarżony o pedofilię

Akt oskarżenia wpłynął właśnie do Sądu Rejonowego w Pułach Chodzi o ks. Wiesława C., proboszcza parafii w Kurowie (woj. lubelskie). Prokuratura Okręgowa w Lublinie zarzuca mu, że na telefon dziewczynki poniżej 15 roku życia wysyłał MMS-y ze zdjęciami męskich narządów płciowych. Proponował jej też sms-owo uprawianie seksu, a także robienie jej zdjęć pornograficznych.

To jednak nie wszystko. Na ławie oskarżonych zasiądzie również matka nękanej przez księdza dziewczynki. Zanim bowiem duchowny zaczął do niej pisać, najpierw wysyłał sms-y do jej matki z prośbą o zdjęcia pornograficznych jej córki. Kobieta odpowie za utrwalanie treści pornograficznej z udziałem nieletniej, a także za to, że nie zawiadomiła o żądaniach księdza policji. Zdaniem prokuratury powinna to zrobić, gdyż wiedziała o postępowaniu prpboszcza wobec jej córki i na to nie reagowała.