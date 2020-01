Ksiądz odmówił komunii Szymonowi Hołowni. "Za poglądy, które pan głosi"

Szymon Hołownia opisał w sieci doświadczenie, które "wprawiło go w osłupienie". Podczas mszy karmelita publicznie odmówił mu komunii. Po kilku minutach i głośnej wymianie zdań ojciec odpuścił, ale jednocześnie pogroził mu palcem. Teraz duchowny musi liczyć się z konsekwencjami.

Do sytuacji doszło podczas wieczornej mszy w kościele karmelitów bosych na warszawskim Solcu. "Gdy w kolejce innych wiernych podchodzę do komunii, celebrans odwraca się do mnie bokiem i udziela komunii innym. Przez parę dekad doświadczyłem w moim Kościele wiele, odmawiano mi komunii na rękę, pokrzykiwano że nie tak stoję, ale to - publiczny osąd sumienia - przyznam: wprawia mnie w osłupienie" - zauważył Hołownia.