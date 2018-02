Ksiądz, który polował z Janem Szyszką, zachował etat w Lasach Państwowych

Ksiądz Tomasz Duszkiewicz, który był prawą ręką Jana Szyszki, po dymisji ministra jest nie do ruszenia. Duchowny ma etat, a jego pensja jest trzymana w tajemnicy. Czym się zajmuje? Zorganizował konkurs plastyczny i uroczystość wręczenia złotego sztyletu wiceszefowi MSWiA.

Duchowny za czasów ministra Szyszki miał opinię jego prawej ręki i pełnił funkcję kapelana dyrekcji generalnej Lasów Państwowych. Według naszych rozmówców zbliżonych do ministerstwa środowiska w resorcie trwa „wycinka” ludzi związanych z poprzednim ministrem, jednak ksiądz Duszkiewicz jest "nie do ruszenia" i pozostaje zatrudniony w dyrekcji generalnej LP w Białymstoku.

Rzecznik nie chce nam ujawnić, ile zarabia kapłan. Tłumaczy, że nie wykonuje on funkcji publicznej, wiec informacja o jego zarobkach nie podlega ujawnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej.

- To była duża impreza. Zwieziono na nią 300 chłopa z Lasów Państwowych, by wręczyć ministrowi Zielińskiemu „Złotego kordelasa” (ozdobny sztylet do patroszenia upolowanej zwierzyny – przyp. WP) – opowiada nasz rozmówca. - Jakie wiceszef MSWiA ma zasługi wobec Lasów Państwowych? Tylko takie, że jeździ przez las do domu – dodaje.