Ksiądz komentuje wygląd posłanek. "Jakieś takie babo-chłopy"

"Zastanawiam się dlaczego panie należące do antypolskich partii typu PO czy Nowoczesna, są tak mało kobiece" - napisał na swoim koncie na Facebooku diakon Jacek Jan Pawłowicz. To nie pierwszy raz, kiedy w pogardliwy sposób wyraża się o kobietach. Jego przełożony nie komentuje sprawy.

Ksiądz służy w parafii pw. Zwiastowania NMP w Czerkasach na Ukrainie. Do naszych wschodnich sąsiadów wyjechał w 2001 roku, niedługo po ukończeniu studiów w Wyższym Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Szczecinie. Jak sam pisze jego zainteresowania to "problemy dotyczące małżeństwa i rodziny, problemów wychowawczych młodzieży, etyki mediów".

Według księdza przykładem powinna być posłanka Krystyna Pawłowicz, która "może urodą nie grzeszy, ale zachowuje się przynajmniej jak kobieta, ubiera się jak kobieta". W odróżnieniu od Doroty Wellman, która też przykuła uwagę Pawłowicza. W komentarzu na forum portalu fronda.pl zastanawiał się "jaki normalny mężczyzna chciałby się dobierać do macicy tej jakże mało atrakcyjnej kobiety". I za chwilę sam sobie odpowiedział: "No chyba po kilku głębszych ale i to nie bardzo wiadomo czy byłby w stanie tyle wypić aby było mu wszystko jedno".

"Był ktoś taki"

Skontaktowałam się z księdzem, chciałam żeby odniósł się do wspomnianych wpisów. "Jestem w chwili obecnej poza krajem. Nie wiem o co chodzi. Proszę napisać, jaki mój wpis budzi takie emocje, bo ja na swoim profilu nie widzę żadnej dyskysji"- odpisał. Wytłumaczyłam, o który wpis dokładnie chodzi. Czekam na odpowiedź.

Jego przełożony - proboszcz Leon Lipiecki powiedział, że odniesie się do wpisów diakona, kiedy osobiście się z nimi zapozna. W przeciągu kilku godzin nie znalazł na to czasu. - Może uda mi się to przeczytać wieczorem - powiedział. W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, gdzie Pawłowicz był klerykiem słabo go pamiętają, więc nie komentują sprawy. - Był kiedyś ktoś taki dawno temu, ale gdzieś wyjechał - słyszę.