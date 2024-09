Ksiądz brał udział w orgiach. Duchowny jest bliski polityce Orbana i Polonii

Nasz rozmówca podkreśla przy tym, że prorządowe media na Węgrzech milczą w sprawie skandalu, sprawę relacjonują tylko niezależne redakcje. - W weekend Orban na zadane pytanie w tej sprawie powiedział, że jest to wewnętrzna sprawa Kościoła i to on musi ją rozwiązać - relacjonuje węgierski dziennikarz.