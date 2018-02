Ksenofobia w Izraelu. Polscy turyści zaatakowani

Polscy turyści zostali zaatakowani w Izraelu przez mężczyznę, który gdy tylko dowiedział się o ich pochodzeniu zaczął ich obrażać i rzucać w nich kamieniami. Miał krzyczeć po angielsku hasło "dobry Polak to martwy Polak".

Do zdarzenia doszło w niedzielę, na plaży w Ejlacie. Gdy grupa Polaków przechadzała się po wybrzeżu, podszedł do nich Izraelczyk. Początkowo sądzili, że mężczyzna chce im zaoferować wycieczkę z przewodnikiem do Jerozolimy, jednak gdy tylko się dowiedział o ich pochodzeniu wpadł w furię. Zaczął krzyczeć w stronę turystów "f... you polish people, f... your president..." i rzucać w ich stronę kamieniami. Według relacji Polki, która miała nieszczęście uczestniczyć w tym zajściu, pomimo tego że na plaży poza Polakami było jeszcze kilkanaście innych osób, nikt nie zareagował na akt ksenofobii Izraelczyka.