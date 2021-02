Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski o "oczyszczeniu Kościoła". Kapłan z upomnieniem na piśmie

We wtorek media obiegła informacja o śmierci księdza Andrzeja Dymera. Był on po raz drugi oskarżony o molestowanie seksualne nieletnich w latach 90. Głośną sprawę ks. Dymera skomentował w mediach ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Przekazał on, że sprawa oskarżonego kapłana powinna zostać do końca wyjaśniona. Według niego postępowanie zostało zaniedbane.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski o sprawie ks. Andrzeja Dymera Źródło: East , Fot: MAREK BARCZYNSKI