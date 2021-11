Ks. Leszek Gęsiak: szczepienia są rzeczą dobrą

Czwarta fala koronawirusa przybiera na sile. Rośnie liczba osób zakażonych i zmarłych. Czy Kościół będzie zachęcał wiernych do szczepienia przeciw COVID-19? - Tak, to znalazło się także w komunikacie po ostatnim Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Księża biskupi zachęcają do roztropnej decyzji odnośnie do kwestii szczepień - stwierdził gość programu "Newsroom" w WP ks. Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. - Wiemy o tym i Kościół też wielokrotnie o tym mówił, że szczepienia są rzeczą dobrą. One jednak nas zabezpieczają przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wszystkich innych wirusów. A zatem jest to jakaś szansa, by obniżyć tę zachorowalność i niestety wysoką śmiertelność. Widzimy, jak bardzo te słupki rosną. Aczkolwiek musimy pamiętać, że ostateczną decyzję o tym, czy się zaszczepić, czy nie, musi podjąć każdy sam. Nie ma moralnego imperatywu, nie możemy nikogo zmusić. Ale możemy mówić, że jest to rzecz dobra i to Kościół wielokrotnie czynił, czyni i będzie czynił - dodał ks. Leszek Gęsiak.