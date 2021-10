Ks. Leszek Gęsiak o pedofilii w polskim Kościele. "Tych problemów złożonych jest bardzo, bardzo, bardzo dużo"

Problem pedofilii w polskim Kościele katolickim od pewnego czasu zaczął być coraz bardziej zauważalny, zarówno wśród opinii publicznej, jak i w samym Watykanie. Abp Polak o przestępstwach seksualnych dokonanych przez polskich duchownych powiedział, że "sprawa jest bardzo poważna, a ofiary oczekują jednoznacznych komunikatów". Między innymi ta kwestia była również poruszana z papieżem Franciszkiem. Jakich kroków ze strony polskiego Kościoła w tej sprawie oczekuje Watykan? - Sprawa nie jest ani nowa, ani specjalnie zaskakująca dlatego, że ten temat od bardzo wielu miesięcy, a nawet od kilku lat jest tak naprawdę bardzo gruntownie w Polsce przepracowywany. Jesteśmy cały czas w kontakcie ze Stolicą Apostolską – zapewnił w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak. - Stolica Apostolska jest bardzo dobrze poinformowana w sytuacji, która dzieje się w Polsce. W poszczególnych kongregacjach, jak również w czasie rozmów z Ojcem Świętym, ten temat oczywiście też się pojawił, bo jest to temat, który ma wiele aspektów – dodał duchowny. Ks. Gęsiak podkreślił również, że sprawy przestępstw na tle seksualnym dokonywanych przez polskich księży, które trafiają do mediów, to tylko ułamek z dużo większej skali. - My często podkreślamy tylko jakiś jeden, czy drugi (przypadek – red.), który jest dosyć medialnie nośny, ale tych problemów złożonych jest bardzo, bardzo, bardzo dużo – przyznał gość programu "Newsroom" WP ks. Leszek Gęsiak.