Ks. Isakowicz-Zaleski ma raka. "W chorobie nie można się poddać"

Ks. Isakowicz-Zaleski o służbie zdrowia

Rozmówca PAP dodał, że jego zdaniem polski system opieki zdrowotnej pozostawia sporo do życzenia. - Od 1990 roku nastąpiło wiele dobrych przemian, ale z obserwacji, a teraz z autopsji, mogę powiedzieć, że jest problem w służbie zdrowia. To nie problem wykształcenia czy podejścia lekarzy, ale to problem systemowy. System jest zatkany jak rura wodociągowa - ocenił duchowny, który od 1983 do 1991 r. był kapelanem, w 1988 r. kapelanem strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie.