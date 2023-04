Ks. Isakowicz-Zalewski o Wołyniu: "nie wierzę w żadne deklaracje rządu"

- Wiele pięknych słów płynie ze strony władzy, ale ta władza przez osiem lat nic nie zrobiła w tej sprawie. W 2015 roku bomby nie spadały na Wołyń, więc można było spokojnie prowadzić ekshumacje, a tymczasem przez ostatnie lata zostały zaniechane wszystkie działania. Sądzę, że to, co zabolało rodziny, to fakt, że oni zarówno Andrzej Duda, jak i Wołodymyr Zełenski całkowicie to przemilczeli, a mieli prawo coś w tej kwestii powiedzieć. - ocenił Isakowicz-Zaleski.