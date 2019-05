Ks. Eugeniusz Makulski spisał wspomnienia. A w nich... majteczki sekretarki i dzieci w slipkach

Najnowsza, spisana zaledwie kilka miesięcy temu książka ks. Eugeniusza Makulskiego, 91-letniego kustosza sanktuarium w Licheniu zawiera liczne erotyczne podteksty. Relacjonując dzieje budowy świątyni ks. Makulski z pasją rozpisywał się o roznegliżowanych dzieciach i majteczkach sekretarki.

Ks. Eugeniusz Makulski, budowniczy i kustosz sanktuarium maryjnego w Licheniu jest jednym z bohaterów filmu Tomasza Sekielskiego pt. "Tylko nie mów nikomu" o pedofilii w Kościele. Duchowny był oskarżany o molestowanie dzieci i przełożeni odsunęli go od posługi duszpasterskiej. Pozostał jednak domownikiem Lichenia, opływał w zaszczyty, tytułowano go kustoszem sanktuarium.

- Po głośnej premierze filmu, tak z ciekawości zerknąłem do przygotowywanej właśnie książki ze wspomnieniami ks. Makulskiego. Aż mnie zmroziło, ponieważ w rękopisie księdza pełno jest podtekstów erotycznych - mówi WP Janusz Ansion, dziennikarz z Kuriera Słupeckiego .

Majteczki sekretarki w historii Lichenia

"Sekretarka, osoba młoda, urodziwa i dość korpulentna ubrana była w sukienkę mini. Gdy wchodziła po ławeczce na stół, sukienka podnosiła się coraz wyżej, ale była tak stremowana, że tego nie zauważyła. Ludzie, zamiast słuchać przemówienia, szturchali się i podśmiewywali na widok widocznych majteczek. Po zakończeniu czytania głos zabrał sam wójt. Nie wiedząc, co tak wszystkich rozbawiło, napominał zebranych, że nie należy się śmiać w czasie takich imprez…"

To wspomnienia z budowy Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, największego kościoła w Polsce, budowanego w latach 1994-2004. Spisał je sam ks. Eugeniusz Makulski, wydawcą jest Sanktuarium Matki Bożej, Bolesnej Królowej Polski, Pani Świętokrzyskiej w Pawłowie k. Starachowic.

"Kucharki szykują śniadanie na murawie. Jest cieplutko, dziewczynki w sukieneczkach. Nóżki odkryte do opalania. Chłopcy w koszulkach z krótkimi rękawami i krótkie spodenki. Niektórzy chłopcy tylko w slipkach, bo się szykują do kąpieli i do opalania. Stary dostojny las napełnił się radosnym gwarem młodości…"