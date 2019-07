Krzysztof Szczerski polskim kandydatem na komisarza. Przed nim ciężka przeprawa

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski będzie polskim kandydatem do objęcia teki w Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen. Zanim nim jednak zostanie, czeka go grillowanie przez Parlament Europejski. Kandydaci nieraz byli "odstrzeliwani" przez PE.

Szczerskiego od pozycji komisarza dzielą dwa kroki: zaakceptowanie go przez Ursulę von der Leyen i włączenie na listę proponowanych przez nią komisarzy oraz wysłuchanie przed Parlamentem Europejskim. Pierwsze powinno być formalnością, bo choć w przeszłości szefowie Komisji odrzucali proponowanych przez rządy kandydatów, to działo się to na ogół za zamkniętymi drzwiami, zanim nazwisko kandydata było oficjalnie ogłoszone.