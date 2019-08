Krzysztof Szczerski: Donald Trump będzie przemawiał na Pl. Piłsudskiego

- Międzynarodowe obchody 80. rocznicy II wojny światowej będą miały miejsce w Warszawie. Na Placu Piłsudskiego zaplanowano trzy przemowy: prezydenta Polski, Niemiec i USA - poinformował na briefingu Krzysztof Szczerski.

- Na zaproszenie prezydenta do Polski przyleci 40 delegacji zagranicznych. To 250 gości z całego świata: prezydenci, premierzy, szefowie MON, wysłannicy rodzin królewskich - przekazał prezydencki minister. Najważniejszy punkt obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej planowany jest na Pl. Piłsudskiego.

Poza wystąpieniem prezydentów Polski, Niemiec i USA, przywódcy mają złożyć wspólny wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Później delegacje udadzą się na Zamek Królewski, gdzie odbędzie się oficjalny lunch. Wieczorem planowany jest koncert "Reqieum Polskie" K. Pendereckiego. - Muzycy będą z Polski, za to gościnnie wystąpi chór niemiecki - mówił Krzysztof Szczerski.

Szczerski był pytany na briefingu o szczegóły wizyty prezydenta USA w Polsce. Donald Trump ma wylądować w Warszawie 31 sierpnia, a jego pobyt w Polsce ma trwać do 2 września. W ostatni dzień wizyty zaplanowano szereg spotkań dwustronnych.

- Donald Trump na zaproszenie prezydenta Dudy będzie gościem w Pałacu. Planowane są rozmowy w cztery oczy, spotkania delegacji plenarne. Po rozmowach będzie także wspólna konferencja prasowa. Później amerykański przywódca uda się do Kancelarii Premiera - to domknie program dwustronnych rozmów - uściślił Szczerski.

Prezydencki minister musiał się zmierzyć także z palącym pytaniem o wizy dla Polaków podróżujących do Stanów Zjednoczonych. Według niektórych doniesień, podczas wizyty Trumpa w Polsce, ma paść finalna deklaracja z datą zniesienia tego obowiązku. - Zamknęliśmy ostatnio pakiet dot. współpracy w zakresie bezpieczeństwa, granic i ruchu wizowego. To na pewno będzie odnotowane przez prezydentów - odpowiedział wymijająco Szczerski.

Dodał, że Polska liczy, iż Donald Trump "odnotuje spadek we wskaźniku odmów wniosków wizowych". - Jeśli ten wskaźnik wyniesie poniżej 3 proc., to Polska zostanie włączona do programu ruchu bezwizowego - przypomniał Szczerski.