Krzysztof Sobolewski ocenił zachowanie Tomasza Grodzkiego. "Na granicy łamania Konstytucji"

- Marszałek Senatu zlekceważył rekomendację MSZ - powiedział przewodniczący komitetu wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski. Jego zdaniem Tomasz Grodzki "zaczął uprawiać własną politykę".

Jak podkreślił Sobolewski, "Grodzki zlekceważył rekomendację MSZ, by nie spotykać się z ambasadorem Rosji". - Marszałek Grodzki zaczął uprawiać własną politykę - ocenił. Jego zdaniem to, co robi marszałek Senatu, jest "na granicy łamania Konstytucji".