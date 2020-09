Krzysztof Sobolewski o rozmowach koalicyjnych: uczymy się zapominać

Krzysztof Sobolewski był gościem "Sygnałów Dnia" w radiowej Jedynce. Pytany był między innymi o przebieg rozmów koalicyjnych, toczących się między liderami partii wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy: PiS, Porozumienia i Solidarnej Polski. Jednym z ich tematów jest zmniejszenie liczby resortów w rządzie, co oznaczać będzie jednocześnie ograniczenie liczby tek ministerialnych przypadających koalicjantom PiS.

- Ten etap mamy za sobą - zapewnił w rozmowie z radiową Jedynką Krzysztof Sobolewski. - Ale nie wiemy, czy w kolejnym etapie strony nie będą chciały do tego wrócić. Rekonstrukcja będzie zmierzała w tym kierunku, że będziemy mieli mniej ministerstw i każda ze stron zgodziła się, by proporcjonalnie utracić liczbę ministrów - dodał.

Pytany o to, czy do rządu wróci prezes Porozumienia Jarosław Gowin, odparł, że "to jest decyzja koalicjanta".