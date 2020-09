Koronawirus w Polsce. Jarosław Kaczyński: szczepionka przyniosłaby odetchnienie

Prezes PiS chciałby, aby na koronawirusa zaszczepiło się jak najwięcej osób, ale nie chce do tego przymuszać ludzi. W najnowszym wywiadzie mówił również o relacjach z liderami Zjednoczonej Prawicy, a także o "ideologii LGBT".

Jarosław Kaczyński skomentował zbliżającą się rekonstrukcję rządu. Przekonywał, że "konieczne są zmiany o charakterze technicznym, które przede wszystkim mają służyć usprawnieniu struktury samego rządu i przyspieszeniu procesów decyzyjnych". - Ze Zbigniewem Ziobrą łatwiej się rozmawia, bo w przypadku Jarosława Gowina mamy jeszcze bagaż wydarzeń z maja. Ale trzeba umieć zapominać, taka jest polityka. Mam w tym zapominaniu pewną wprawę - mówi tygodnikowi "Sieci".

Szef Prawa i Sprawiedliwości ma mieszane odczucia dotyczące powrotu do rządu lidera Porozumienia. - Z jednej strony byłoby to pożyteczne, bo zamknęłoby pewien niedobry etap. Ale z drugiej dla ludzi mniej wyrobionych politycznie byłoby to trudne do przyjęcia - spekuluje. Polityk obawia się, że "reakcje w klubie byłyby złe, bo Gowin w wielu oczach przekroczył granicę, której nikt nie powinien przekraczać".

Prezes PiS tłumaczył też, że zdarzały się sytuacje, że jedną sprawą zajmowano się jednocześnie w trzech ministerstwach. - Każdy, kto trochę się zna na zarządzaniu, wie, że to musi powodować konflikty, nieporozumienia, wydłużać czas podejmowania decyzji. A często bywa i tak, że kiedy decyzja zapadnie, obciążona jest elementami niemerytorycznymi - wyjaśnił Kaczyński. Według polityka ta kwestia jest szczególnie ważna w obecnej sytuacji, w której trwa walka z kryzysem gospodarczym.

Lider Zjednoczonej Prawicy uspokajał, że "na razie w Polsce nie wygląda to najgorszej, ale diabeł nie śpi, na laurach nie można spocząć". - Trzeba nadal działać, iść w tym kierunku, ale też o tych wynikach mówić, bo niestety, do znacznej części społeczeństwa, wciąż dociera negatywny przekaz, że wszystko jest źle. To przekaz kontrfaktyczny i niesprawiedliwy - uważa. Dodaje, że dzięki środkom z UE "Polska może za kilka lat wyglądać zupełnie inaczej niż dotychczas".

Polityk odniósł się również do kwestii ideologicznych. Twierdzi, że trzeba się przeciwstawić "ideologii LGBT", która niszczy europejskiej kraje. - Ci, którzy nie walczyli, a przykładów z Europy nie brakuje, przegrali - podkreśla Kaczyński. Zaznaczył, że nie przyłoży ręki do tego, żebyśmy przegrywali z tym, co uważa za "zagrożenie dla fundamentów naszej cywilizacji". Lider Zjednoczonej Prawicy chce "rozumnie walczyć z nurtem, który atakuje, bo bierność przynosi zawsze ten sam efekt".

Prezes Prawa i Sprawiedliwości poruszył również wątek koronawirusowy. Ma nadzieję, że szczepionka pojawi się jak najszybciej. Kaczyński chciałby, aby zaszczepiło się jak najwięcej grup społecznych, o ile nie będzie żadnych skutków ubocznych. Nie chce jednak przymuszać do tego ludzi. - Sądzę, że szczepionka przyniosłaby społeczne odetchnienie i pozwoliłaby wszystkim na w pełni normalne funkcjonowanie - zakończył.

Źródło: "Sieci"