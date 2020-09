Kaczyński na TikToku wzywa do poparcia ustawy. PiS rusza z akcją #StopFurChallenge

- Każdy dobry człowiek powinien poprzeć tę ustawę. Ja ją popieram z całego serca i chciałbym nominować dwie osoby. Pana premiera Mateusza Morawieckiego i pana posła, przewodniczącego zarządu naszej partii, Krzysztofa Sobolewskiego, do tego, by dalej w tym kierunku działali - wzywa Jarosław Kaczyński. Chodzi o akcję #StopFurChallenge, która ma budować poparcie społeczne dla przedstawionych w środę 9 września postulatów ustawy nazwanej "Piątką dla zwierząt", zakładającą m.in. zakaz trzymania psów na łańcuchach, wykorzystywania zwierząt do pokazów rynkowych oraz postulat likwidacji branży pozyskującej futra - który w przestrzeni publicznej wzbudził najwięcej kontrowersji.