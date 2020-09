Rekonstrukcja rządu. Jarosław Kaczyński mówi o rozmowach z liderem PSL

- Rozmawialiśmy z panem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i rzeczywiście jest trochę inny niż niektórzy politycy PSL, z którymi zdarzało nam się rozmawiać w okresie ostatnich 30 lat, ale generalnie rzecz biorąc, to człowiek, wydaje się stać jednoznacznie po drugiej stronie - powiedział Kaczyński.

Dodał, że w PSL są "tacy, którzy chcieliby inaczej, ale są obecnie za słabi, by coś zmienić".

Pytany o możliwość powrotu do rządu Jarosława Gowina Kaczyński nie zdradza swoich zamierzeń.

Jarosław Kaczyński o Gowinie i "złych reakcjach"

- Z jednej strony byłoby to pożyteczne, bo zamknęłoby pewien niedobry etap - stwierdza, ale zaraz dodaje, że "dla ludzi mniej wyrobionych politycznie byłoby to trudne do przyjęcia".