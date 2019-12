WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Krzysztof Śmiszek + 2 tłitmikołaj pawlak Natalia Durman 1 godzinę temu Krzysztof Śmiszek odpowiada rzecznikowi praw dziecka Mikołajowi Pawlakowi ws. wyroku NSA NSA nie zgodził się na wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia dziecka, w którym rodzicami są dwie matki. Mikołaj Pawlak ocenił, że byłby... Rozwiń Praw dziecka napisał Naczelny Sąd … Rozwiń Transkrypcja: Praw dziecka napisał Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się na wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia dziecka w którym roku Sędziów przekonały między innymi moje argumenty Że to Press Zagrażający syst Prawnemu dziecka Pomogę mu Formalność Polskie prawo jest dobrym prawem stoi na straży Model urodzi Zanim przejdę do skomentowania co szybko może Kilka kwestii A oczy Uchwała Sędziów naczelnego są Stacyjnego co ma bardzo dużą i Na pewnym sensie kończę temat wróci teraz to postępowanie do Postępowania Daleki jestem od komentowania i krytykowania nie zgadzam się z tym z tą uchwałą uważam że jest dyskryminują Szkodliwa Ale Będę szanował TT uchwały i nie będę proponował rozwiązania naczelnego sądu administracyjnego Tak jak Pewnie zrobiliby to W innym przypadku Członkowie Prawa i Sprawiedliwości Co trzeba Uważam że tutaj w pewnym sensie Naczelny Sąd Administracyjny umyłem Bo po Okej Prawie nie Małżeństwa jednopłciowe go więc Napisać Dziecka Tej samej płci Ale nie pokazał sondą niższej Jak jak załatwiać Sprawy a w Że to jest coraz więcej W takim razie Wysłuchał moich argumentów że nie przekonały Czyli co rzecznik rzecznik praw dziecka generalnie stanął na stres Polskiego model Pewnie tak tak Przepisuje każdy może Wpisać swój wpływ na decyzję naczelnego sądu administracyjnego Tylko ja bym Co Rzecznik Praw Dziecka Zaproponowania Tym dzieciom które albo się rodzą W parach Pani Polacy i polki wyjeżdżają na wyjeżdżają Polska jest jednym z niewielu już krajów Dzień Żadnych regulacji jeśli chodzi o pożycie No płcią Polacy i polski wyjeżdżają nie tylko do Wielkiej Brytanii Finlandii czy do Szwecji gdzie mamy małżeństwa jednopłciowe Ale wyjeżdżają na przykład na Węgrzech Słowa Do cz Gdzie są związki par Wchodzą w grę Tworzą związki Poszłam jakiś konstelacje rodziny rodzą się Takich czy innych takimi czy inni metoda Przyjeżdżają do po I powiedzmy sobie szczerze Tak jedzie Jestem Właściwie nie ma Poprawne Ja bym oczekiwał Wprawdzie Ale także Ustawodawcy żeby nie Zajmował się ideologią nie wiem lgbt gender Tęczowa zaraza i tak To to ja bym oczekiwał żeby ten Która funkcjonuje Rodzina Zyskały pewność prawna Oczekuję uregulowania tej kwestii poprzez Kochanie jednostkowe jednostkowe interwencje rzecznika praw Może trzeba W takim razie O to żeby Jednopłciowe W Polsce dzieci Lewica skład Ze swoim programem jednym z punktów tego programu była równość małżeńska Spoko Mamy czasu z organizacjami pozarządowymi wy pracujemy i taki taki Ustawy który będzie wychodził między innymi na przeciw tego typu problemu bo to nie chodzi tak jak mój O jakąś ideologię czy walkę z Zakon konserwatywną wziąć Chodzi właśnie o takie rzeczy proszę i to może dla naszych widzów jest bar Takie dziecko przyjeżdża z Wielkiej Brytanii Zaczyna chorować I nawet nie ma numer Nie można iść z nim do lekarza Ponieważ nie jest w świetle prawa Istnieje a rodzic Że się nim opiekujesz Także nie mają do niego do niego żadnych Więc widzimy się w domu Kiedy w takim Też mam zużycie taką taki projekt ustawy Taki projekt ustawy złożymy Ja powołałem parlamentarny zespół do I razem z organizmu Pracujemy Ideal Czy takie funkcjonalne Tego tego Znaczy zanim prawo się zmień W tej chwili Po tym co Dziecka opon A oczywiście no tak Dlatego że to nie jest rozwiązanie Rzecznik Praw Dziecka zajmuje się wszystkim W Polsce więc nie może Incydentalnie interweniować Gdzie stanie Drama Ta sprawa została na głos Ale funkcjonuje setki Inny Które sprawy nie są nagłaśniane więc tutaj jest problem system A nie problem rzecznika praw dziecka który raz w miesiącu Powiedział że Zayn Sprawą Polki w Titanic Została pozbawiona praw rodzicielskich i jej dziecko Będzie adoptowane przez parę Seksualną i ona się na to nie zgadza i Rzecznik Praw Dziecka powiedział że też będzie Rozumiem że pani która nie poradziła sobie Wykop Teraz ma jakieś Propozycje co do tego jak ma Przyszłość jej dziecka w którym są Na którym siedzi Ta pani mieszka w Wielkiej Brytanii Wielkiej Brytanii od lat mamy ustawa z Trudności małże W tej ustawie mamy Także prawo do przysposobienia dziecka przez te pa A jeśli ustawodawca brytyjski podjął taką To znaczy że był racjonalny i to znaczy że tak A także Rzecznik Praw Dziecka które lepiej żeby Sprawami tego typu doczekam tego to Czyli Sytuacji prawnej dzieci na terenie po Nie zajmuje się tymi sprawami a nie Inga System prawny Wielkiej Brytanii karta Wirtualnej Polski rozmawiała z tą kobietą czyli są generalnie jej że ale tutaj już nic nie pomogą Nie no dobrze sprawa ale rozumiem że straciła Rodzicielskie do tego Więc z no Co jest ważniejsze dobro dziecka do prawo dziecko dobrej kochającej rodziny która czeka Na to dziecko i może dać jej miłość ciepło i dobre wychowanie Czy jakieś Lenki tej kobiet A także leki które przenoszą się na ministra Wójcik Już słyszę z ministra sprawiedliwości i na rzecznika praw dziecka który boi się To dziecko będzie nie wiem funkcjonowało w złym warunkach Wielka Brytania dała równość małżeńska i na przyjdzie także czas