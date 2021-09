Krzysztof Skórzyński zawieszony przez TVN24

Możemy przeczytać, że zostały one przygotowane przez Centrum Informacyjne Rządu i dotyczą m.in. samochodu służbowego z kierowcą, który był do dyspozycji szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także wydatków na telefon służbowy, które od grudnia 2017 do maja 2019 roku wyniosły 12,8 tys. złotych.