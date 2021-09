Ryszard Czarnecki: Polacy są źli, bo Unia Europejska traktuje nas gorzej

Europoseł PiS Ryszard Czarnecki odniósł się w programie "Newsroom WP" do zgrzytów w relacjach na linii Bruksela-Warszwa oraz przyjęcia przez Prawo i Sprawiedliwość uchwały o przynależności do Unii Europejskiej. - Wielu Polaków jest złych, że Unia Europejska traktuje Polskę gorzej niż kraje tzw. starej unii. Wiele rozwiązań podobnych do tych stosowanych w Polsce mają miejsce również w innych krajach członkowskich, np. we Francji lub Holandii, ale tam krytykowane nie są - wskazywał. - W Unii Europejskiej obowiązują dziś podwójne standardy i to Polakom się nie podoba - ocenił polityk. Ryszard Czarnecki podkreślił, że władze PiS podjęły w ostatnich dniach uchwałę, która jest jednoznaczna. - Polska jest dla Unii Europejskiej wielkim rynkiem zbytu i pomostem ze wschodem. Współpraca opłaca się każdej ze strony. Różnice zdań w niektórych kwestiach to coś normalnego. Musimy szukać tego co wspólne - powiedział.